Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

В пятницу, 23 января, в Объединенных Арабских Эмиратах начнется первая трехсторонняя встреча Украины, США и России.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам украинского лидера, переговоры продлятся несколько дней — завтра и послезавтра.

Владимир Зеленский добавил, что инициатором этой встречи был Вашингтон.

Комментируя переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, украинский президент отметил, что «Украина работает честно и с полной преданностью».

«Это приносит результат. Россия должна быть тоже готова, чтобы завершить эту войну», — добавил он.

Ранее стало известно, что спецпосланцы Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вечером 22 января привезут в Кремль проект мирного соглашения. В Москве американские чиновники должны обсудить с Путиным 20-пунктный план по прекращению войны, который «готов более чем на 90%».

Накануне визита в РФ Уиткофф анонсировал следующий раунд переговоров о мире. Состоится он в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов — после встреч в Москве.

Он также высказал мнение о том, что сейчас переговорный процесс выходит на финальный этап. Переговорным командам, говорит Уиткофф, удалось достичь существенного прогресса, и решение конфликта уже близко.

Напомним, во время подписания устава «Совета мира» в Давосе президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о том, что окончание войны в Украине состоится «очень скоро».