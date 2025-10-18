ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
64
Время на прочтение
1 мин

Украина стала сильнее, но ПВО не всегда справляется с баллистическими ракетами.

Президент подчеркнул, что постоянные удары по энергетике требуют ужесточения давления на Путина.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Украина стала сильной, но наши системы ПВО не всегда справляются с баллистическими ракетами.

По его словам, из-за массированных атак по энергетической инфраструктуре «наша энергетика не выдерживает — нужно давить на Путина, чтобы проводить операции против военных объектов».

Глава государства также подчеркнул: «Война — это время, которое не играет на руку людям».

Напомним, 17 октября в Вашингтоне президент Владимир Зеленский закончил переговоры с президентом США Дональдом Трампом и покинул Белый дом.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что ему удастся остановить войну между РФ и Украиной.

В ходе встречи с Зеленским Трампа спросили о возможности ударов по РФ. Он ответил, что сейчас "это только предмет для переговоров".

Дата публикации
Количество просмотров
64
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie