Украина стала сильнее, но ПВО не всегда справляется с баллистическими ракетами.

Владимир Зеленский / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Украина стала сильной, но наши системы ПВО не всегда справляются с баллистическими ракетами.

По его словам, из-за массированных атак по энергетической инфраструктуре «наша энергетика не выдерживает — нужно давить на Путина, чтобы проводить операции против военных объектов».

Глава государства также подчеркнул: «Война — это время, которое не играет на руку людям».

Напомним, 17 октября в Вашингтоне президент Владимир Зеленский закончил переговоры с президентом США Дональдом Трампом и покинул Белый дом.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что ему удастся остановить войну между РФ и Украиной.

В ходе встречи с Зеленским Трампа спросили о возможности ударов по РФ. Он ответил, что сейчас "это только предмет для переговоров".