ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

«Украина стоит только благодаря сыну или дочери чьей-то матери» – Буданов поздравил украинцев с Днем Матери

Начальник Главного управления разведки МО Украины генерал Кирилл Буданов поздравил украинцев и украинок с Днем Матери.

«Украина стоит только благодаря сыну или дочери чьей-то матери» – Буданов поздравил украинцев с Днем Матери

Он обратился ко всем соотечественникам на своей странице в Facebook .

«Из всех знаний в нашей памяти самое надежное место занимает комбинация нескольких цифр – номер телефона родного. Первый звонок после непростого боя или после тяжелого плена всегда к маме. Нет лучших мгновений, когда жизнь, добро, любовь и вера побеждает смерть и тьму», – написал он.

Глава ГУР выразил честь, уважение и благодарность всем матерям, родившим и воспитавшим поколения смелых – способных к злостному неповиновению рабству; непримиримых к несправедливости.

«Поддерживаем сегодня и всегда матерей, потерявших своих детей на войне – Украина стоит только благодаря сыну или дочери чьей-то матери, у которой российские оккупанты забрали дороже всего. Давайте поддерживаем молодых мам, которые воспитывают новое поколение граждан Украины, пока родители обретают ее свободу в борьбе. За наших всех матерей, за неразрывный цикл свободного бытия Украины – продолжаем борьбу», – отметил Кирилл Буданов.

Дата публикации
Количество просмотров
105
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie