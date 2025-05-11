«Украина стоит только благодаря сыну или дочери чьей-то матери» – Буданов поздравил украинцев с Днем Матери

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Он обратился ко всем соотечественникам на своей странице в Facebook .

«Из всех знаний в нашей памяти самое надежное место занимает комбинация нескольких цифр – номер телефона родного. Первый звонок после непростого боя или после тяжелого плена всегда к маме. Нет лучших мгновений, когда жизнь, добро, любовь и вера побеждает смерть и тьму», – написал он.

Глава ГУР выразил честь, уважение и благодарность всем матерям, родившим и воспитавшим поколения смелых – способных к злостному неповиновению рабству; непримиримых к несправедливости.

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«Поддерживаем сегодня и всегда матерей, потерявших своих детей на войне – Украина стоит только благодаря сыну или дочери чьей-то матери, у которой российские оккупанты забрали дороже всего. Давайте поддерживаем молодых мам, которые воспитывают новое поколение граждан Украины, пока родители обретают ее свободу в борьбе. За наших всех матерей, за неразрывный цикл свободного бытия Украины – продолжаем борьбу», – отметил Кирилл Буданов.