Андерс Фог Расмуссен

Украине грозит «вечная война» и медленный «распад» территории, если Европа резко не усилит давление на Россию.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, пишет The Guardian.

По словам Расмуссена, «если бы такие страны, как Польша, согласились разместить системы противовоздушной обороны, РФ поняла бы, что нападение на Украину будет равно нападению на все НАТО».

Мы должны помочь украинцам защититься от российских ракет и беспилотников, построив воздушный щит, который поможет украинцам сбивать российские ракеты и беспилотники. Граничащие с Украиной страны НАТО могут быть местом расположения системы противовоздушной обороны и ракет НАТО», — добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп снова заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине. В ходе общения с прессой Трамп отметил, что три месяца назад его администрация заключила мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что это одна из восьми войн, которую США прекратили за 8 месяцев.

Теперь же Соединенные Штаты стремятся закончить войну в Украине, и в этом вопросе есть продвижение.