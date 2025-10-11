Военный / © Pixabay

В Донецкой области украинские подразделения провели локальную контратаку, чтобы вернуть контроль над рядом сел, которые летом заняли российские штурмовые группы. Операция демонстрирует желание Киева изменить восприятие хода войны и показать, что частичные прорывы противника не означают окончательного превосходства Москвы.

Об этом пишет издание The Guardian.

После августовского продвижения российских подразделений возле Доброполья, когда небольшие группы врага протиснулись на 15-20 км и заняли цепочку сел, украинское командование организовало контратаку. Этот эпизод, хоть и малый по площади, сильно повлиял на международное восприятие ситуации: именно тогда некоторые западные политики начали оценивать российское наступление как свидетельство его стойкости.

Платон украинских бойцов получил задание отбить Грузское и Веселое — села, оказавшиеся на вершине нового российского выступления вглубь украинской территории. По плану сначала продвинулись наземные роботы и беспилотные платформы, которые вели обстрел и заставляли противника обнаружить позиции; также звучали призывы через громкоговорители сдаться. Затем в бой вступили два украинских танка — они накрыли огнем жилые дома и даже школьное здание с муралом. После артподготовки штурмовая группа начала прочесывать каждый дом, куст и подвал.

Освобождение Грузского прошло относительно легко: несколько деморализованных российских солдат сдались. А вот зачистка Веселого оказалась жестче. Командир подразделения (позывной «Тарантино») вспоминает, как из подвала одного из домов по нему попали — пуля попала в шлем. Он выстоял, отбросил загоревшийся после очередного попадания рюкзак и продолжил бой. Позже дроны украинских сил нанесли удары по выявленным позициям врага. По итогам операции было уничтожено около десяти российских воинов, собственных потерь не зафиксировано.

С момента отхода россиян из Веселого 14 августа Украина отвоевала около половины занятого ими выступа. Генерал Александр Сирский сообщил, что по итогам действий украинских сил отвоевано около 330 км² территории, из которых более 170 км² полностью освобождены от захватчиков. По его данным, россияне понесли значительные потери: более 3,5 тыс. раненых и погибших, из них почти 2 тыс. — безвозвратные потери. Часть российских подразделений оказалась в окружении, работы по ликвидации этих группировок продолжаются.

Эта локальная контратака важна не только из-за освобожденной земли. Она меняет нарратив: даже небольшие успехи украинских подразделений опровергают тезис о неизбежной победе России. Президент Украины подчеркнул, что такие операции — хоть и не масштабные, но важные доказательства того, что оборона держится и что Киев не теряет инициативы.

На отдельных направлениях фронта российские войска продолжали продвижение (в частности, в Днепропетровской области и в районе Купянска), однако украинское командование обращает внимание на изменение российской тактики. Враг все чаще отказывается от массированных бронетанковых ударов, прибегая к многочисленным небольшим штурмовым группам по 4-6 человек. Такие группы сложнее заметить и поразить, но их также легче разбить при эффективной информационной разведке и огневом поражении.

Командиры украинских подразделений отмечают, что россияне испытывают проблемы с топливом и техникой из-за ударов по логистике, поэтому вынуждены ограничивать использование тяжелой бронетехники. Это, по мнению руководства 93-й бригады «Холодный Яр», не меняет общей картины: единичные успехи противника носят локальный характер и не означают стратегического преимущества.

В командовании также отмечают, что мораль украинских бойцов высокая. В ряды подразделений присоединяются бывшие заключенные, которые подписали контракты на службу: их, говорят офицеры, закаляет жизнь, и они показывают высокую результативность в боях. Украинские комбриги и сержанты подчеркивают, что главная цель сейчас — максимизировать потери врага и не позволять ему закрепиться.

На вопрос, когда закончится война, военные отвечают откровенно: пока слишком рано говорить о завершении конфликта. Главное — продолжать наносить потери врагу и укреплять собственные позиции. Как выразился один из бойцов, «не хочу думать о конце, потому что не хочу быть разочарован», а задача личного состава — сделать максимальные потери противника приоритетом каждой операции.

напомним, ранее мы писали о том, что за минувшие сутки российская армия потеряла около 1060 военных. От 24 февраля 2022 года до 11 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1121570 человек