ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
122
Время на прочтение
3 мин

Украина стремится изменить восприятие войны среди западных союзников

ВСУ освободили Веселое и Грузское, демонстрируя Западному миру реальное состояние войны.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Военный

Военный / © Pixabay

В Донецкой области украинские подразделения провели локальную контратаку, чтобы вернуть контроль над рядом сел, которые летом заняли российские штурмовые группы. Операция демонстрирует желание Киева изменить восприятие хода войны и показать, что частичные прорывы противника не означают окончательного превосходства Москвы.

Об этом пишет издание The Guardian.

После августовского продвижения российских подразделений возле Доброполья, когда небольшие группы врага протиснулись на 15-20 км и заняли цепочку сел, украинское командование организовало контратаку. Этот эпизод, хоть и малый по площади, сильно повлиял на международное восприятие ситуации: именно тогда некоторые западные политики начали оценивать российское наступление как свидетельство его стойкости.

Платон украинских бойцов получил задание отбить Грузское и Веселое — села, оказавшиеся на вершине нового российского выступления вглубь украинской территории. По плану сначала продвинулись наземные роботы и беспилотные платформы, которые вели обстрел и заставляли противника обнаружить позиции; также звучали призывы через громкоговорители сдаться. Затем в бой вступили два украинских танка — они накрыли огнем жилые дома и даже школьное здание с муралом. После артподготовки штурмовая группа начала прочесывать каждый дом, куст и подвал.

Освобождение Грузского прошло относительно легко: несколько деморализованных российских солдат сдались. А вот зачистка Веселого оказалась жестче. Командир подразделения (позывной «Тарантино») вспоминает, как из подвала одного из домов по нему попали — пуля попала в шлем. Он выстоял, отбросил загоревшийся после очередного попадания рюкзак и продолжил бой. Позже дроны украинских сил нанесли удары по выявленным позициям врага. По итогам операции было уничтожено около десяти российских воинов, собственных потерь не зафиксировано.

С момента отхода россиян из Веселого 14 августа Украина отвоевала около половины занятого ими выступа. Генерал Александр Сирский сообщил, что по итогам действий украинских сил отвоевано около 330 км² территории, из которых более 170 км² полностью освобождены от захватчиков. По его данным, россияне понесли значительные потери: более 3,5 тыс. раненых и погибших, из них почти 2 тыс. — безвозвратные потери. Часть российских подразделений оказалась в окружении, работы по ликвидации этих группировок продолжаются.

Эта локальная контратака важна не только из-за освобожденной земли. Она меняет нарратив: даже небольшие успехи украинских подразделений опровергают тезис о неизбежной победе России. Президент Украины подчеркнул, что такие операции — хоть и не масштабные, но важные доказательства того, что оборона держится и что Киев не теряет инициативы.

На отдельных направлениях фронта российские войска продолжали продвижение (в частности, в Днепропетровской области и в районе Купянска), однако украинское командование обращает внимание на изменение российской тактики. Враг все чаще отказывается от массированных бронетанковых ударов, прибегая к многочисленным небольшим штурмовым группам по 4-6 человек. Такие группы сложнее заметить и поразить, но их также легче разбить при эффективной информационной разведке и огневом поражении.

Командиры украинских подразделений отмечают, что россияне испытывают проблемы с топливом и техникой из-за ударов по логистике, поэтому вынуждены ограничивать использование тяжелой бронетехники. Это, по мнению руководства 93-й бригады «Холодный Яр», не меняет общей картины: единичные успехи противника носят локальный характер и не означают стратегического преимущества.

В командовании также отмечают, что мораль украинских бойцов высокая. В ряды подразделений присоединяются бывшие заключенные, которые подписали контракты на службу: их, говорят офицеры, закаляет жизнь, и они показывают высокую результативность в боях. Украинские комбриги и сержанты подчеркивают, что главная цель сейчас — максимизировать потери врага и не позволять ему закрепиться.

На вопрос, когда закончится война, военные отвечают откровенно: пока слишком рано говорить о завершении конфликта. Главное — продолжать наносить потери врагу и укреплять собственные позиции. Как выразился один из бойцов, «не хочу думать о конце, потому что не хочу быть разочарован», а задача личного состава — сделать максимальные потери противника приоритетом каждой операции.

напомним, ранее мы писали о том, что за минувшие сутки российская армия потеряла около 1060 военных. От 24 февраля 2022 года до 11 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1121570 человек

Дата публикации
Количество просмотров
122
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie