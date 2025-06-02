Украина стремится подписать с США сильное оборонное соглашение – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении заключить два ключевых соглашения с Соединенными Штатами - в оборонной и торговой сферах.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Отдельно мы проводим разговоры по экономическим соглашениям с американской стороной, а также по оборонным соглашениям. Мы предложили американской стороне и соглашение о свободной торговле", - подчеркнул президент.

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По его словам, украинская делегация планирует визит в США, где эти вопросы будут подняты на самом высоком уровне. Зеленский также подтвердил, что уже обсуждал оборонное соглашение с президентом Дональдом Трампом.

"Я бы очень хотел, чтобы мы могли заключить сильное соглашение по обороне. Поставка соответствующего оружия в Украину. Мы хотим это купить. То есть это соглашение, это никакие не подарки. Это важные вещи", — пояснил он.

Президент добавил, что в ближайшее время в Украине также ожидают представителей партнерских команд, в том числе американской, для дальнейших переговоров в Киеве.

Ранее военные лидеры США в отставке прокомментировали масштабную атаку Украины дронами на российские военные самолеты в глубине территории РФ. Один из них даже пошутил, что президент России Владимир Путин "имеет очень плохой день".

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