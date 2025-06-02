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Украина стремится подписать с США сильное оборонное соглашение – Зеленский
Украина стремится заключить оборонное соглашение с США, в частности, по закупке оружия, а также соглашение о свободной торговле. Ожидаются новые встречи в Вашингтоне и Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении заключить два ключевых соглашения с Соединенными Штатами - в оборонной и торговой сферах.
Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.
"Отдельно мы проводим разговоры по экономическим соглашениям с американской стороной, а также по оборонным соглашениям. Мы предложили американской стороне и соглашение о свободной торговле", - подчеркнул президент.
По его словам, украинская делегация планирует визит в США, где эти вопросы будут подняты на самом высоком уровне. Зеленский также подтвердил, что уже обсуждал оборонное соглашение с президентом Дональдом Трампом.
"Я бы очень хотел, чтобы мы могли заключить сильное соглашение по обороне. Поставка соответствующего оружия в Украину. Мы хотим это купить. То есть это соглашение, это никакие не подарки. Это важные вещи", — пояснил он.
Президент добавил, что в ближайшее время в Украине также ожидают представителей партнерских команд, в том числе американской, для дальнейших переговоров в Киеве.
Ранее военные лидеры США в отставке прокомментировали масштабную атаку Украины дронами на российские военные самолеты в глубине территории РФ. Один из них даже пошутил, что президент России Владимир Путин "имеет очень плохой день".