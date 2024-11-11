Украина стремится усилить позицию перед переговорами и эта зима является критическим моментом – Reuters

Украинский чиновник сказал, что следующие четыре-пять месяцев будут ключевыми.

Украина борется за формирование "исходных позиций" для любых переговоров о войне после возвращения Дональда Трампа.

Об этом пишет издание Reuters.

Поскольку победа Трампа на президентских выборах в США приближает перспективу переговоров по прекращению войны в Украине, Киев борется за то, чтобы занять сильнейшую позицию для любых переговоров, включая обеспечение большего количества оружия и держась на фронте.

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Украинский чиновник сказал, что следующие четыре-пять месяцев будут ключевыми, "сигнализируя о том, что возвращение Трампа в Белый дом сосредотачивает умы Киева на возможном завершении войны".

"Эта зима является критическим моментом... Я надеюсь, что война близится к концу. Просто сейчас мы определим позиции обеих сторон в переговорах, начальные позиции", – сказал украинский чиновник на условиях анонимности.

Официальные лица ждут, кого Трамп выберет на свои главные должности в области безопасности и обороны, чтобы понять, как он будет формировать политику в отношении Украины. Так, уже известно, что новоизбранный президент исключил экс-госсекретаря Майка Помпео, которого в Киеве считают проукраинским.

К слову, ранее старший советник Трампа Брайан Ланза заявил, что новая американская администрация попросит президента Украины Владимира Зеленского представить "реалистическое видение мира". В то же время, Ланза исключил возвращение Крыма.

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