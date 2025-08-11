Украина — только повод: что на самом деле обсудят Трамп и Путин на Аляске — Портников ответил

Встреча Трампа и Путина / © Getty Images

Российско-украинская война, возможно, только повод для встречи американского президента Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске. А причина такого саммита может быть совсем в другом.

Об этом сказал журналист Виталий Портников во время разговора с Вадимом Радионовым.

«Многие политики приписывают и Трампу, и Путину свои логические представления о том, как они должны вести себя во время этой встречи. Поэтому у западных лидеров такое сильное желание увидеться с Трампом, чтобы объяснить ему, как он должен вести себя и какова будет, какая будет ситуация в случае, если он пойдет на какие-то неудобные для Украины и европейских стран компромиссы с Путиным…», — сказал Портников.

По мнению журналиста, встреча на Аляске может быть для Трампа не столько связана с российско-украинской войной, сколько является поводом провести саммит с Путиным, ведь все уже дошло до того, что он может провести такие переговоры, не опасаясь негативной реакции своих союзников или американского общества.

«Он встречается с Путиным, чтобы завершить войну, потому что никаких других возможностей, кроме личной встречи президентов, для того чтобы завершить войну, не осталось. Ну а в итоге все это будет выглядеть как неудавшаяся попытка, как сказал Дональд Трамп Джей Ди Венсу. Даже если ничего не получится, мы должны стараться. Тем временем президенты Соединенных Штатов и Российской Федерации обсудят какие-то другие темы, куда более приоритетные для них в личном общении, чем российско-украинская война», — сказал Виталий Портников.

Он объяснил свое мнение ситуацией с санкциями против РФ, которые Трамп обещал ввести, если до дня окончания его ультимата Путин не согласится с прекращением войны, то есть не приступит к какому-либо реальному переговорному процессу, который должен привести к прекращению войны.

«Повод для встречи Трампа и Путина — это российско-украинская война. А причина может быть совсем в другом. В чем мы, в принципе, не знаем. Мы можем узнать только после того, как Трамп покинет Овальный кабинет. И то, если в этом Овальном кабинете не останутся такие политики, как Джей Ди Вэнс, который будет отчаянно поддерживать всю эту политическую мифологию», — отметил он.

Напомним, лидер США Дональд Трамп заявил, что следует провести обмен территориями. Однако Украине вернут основные регионы. Он также раскрыл позицию по мирному соглашению , однако оставил и многие вопросы.

