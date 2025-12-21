Украина требует от России вернуть принудительно вывезенных из Сумской области людей

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец / © Дмитрий Лубинец facebook

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации принудительно депортировали около 50 гражданских граждан Украины с территории Сумской области в РФ, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

По предварительной информации, 18 декабря российские военные незаконно задержали около 50 мирных жителей села Грабовское Сумской области. Людей удерживали без доступа к средствам связи и надлежащих условий, а уже 20 декабря их принудительно вывезли на территорию Российской Федерации.

Омбудсман подчеркнул, что такие действия квалифицируются как нарушение законов и обычаев войны, незаконное лишение свободы и принудительная депортация гражданского населения.

«Я безотлагательно обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с требованием предоставить информацию о месте пребывания незаконно депортированных граждан Украины, сообщить об условиях их содержания и первоочередных потребностях, а также принять меры для их немедленного возвращения в Украину», — отметил он.

Кроме того, по его словам, соответствующее обращение было направлено в Международный комитет Красного Креста.

Омбудсман также призвал международное сообщество дать надлежащую правовую оценку действиям РФ и использовать все имеющиеся механизмы воздействия для прекращения незаконных депортаций гражданского населения Украины.

«Призываю наших граждан осознавать, что пребывание в зоне боевых действий является чрезвычайно опасным. Эвакуация — это шанс сохранить жизнь и здоровье», — подчеркнул он.

Отдельно была отмечена необходимость принятия законодательных изменений относительно принудительной эвакуации.

«Нужно принять закон о принудительной эвакуации, по меньшей мере детей, с территорий, где существует непосредственная угроза их жизни и свободе», — добавил омбудсмен.

Напомним, ранее мы писали о том, что по состоянию на 14:00 21 декабря в поселке Грабовское, что на Сумщине, продолжаются бои. ВСУ прилагают максимум усилий к выбиванию оккупационных войск на российскую территорию.