- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 175
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина требует от России вернуть принудительно вывезенных из Сумской области людей
РФ принудительно вывезла из села Грабовское Сумской области 50 граждан Украины.
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации принудительно депортировали около 50 гражданских граждан Украины с территории Сумской области в РФ, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.
По предварительной информации, 18 декабря российские военные незаконно задержали около 50 мирных жителей села Грабовское Сумской области. Людей удерживали без доступа к средствам связи и надлежащих условий, а уже 20 декабря их принудительно вывезли на территорию Российской Федерации.
Омбудсман подчеркнул, что такие действия квалифицируются как нарушение законов и обычаев войны, незаконное лишение свободы и принудительная депортация гражданского населения.
«Я безотлагательно обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с требованием предоставить информацию о месте пребывания незаконно депортированных граждан Украины, сообщить об условиях их содержания и первоочередных потребностях, а также принять меры для их немедленного возвращения в Украину», — отметил он.
Кроме того, по его словам, соответствующее обращение было направлено в Международный комитет Красного Креста.
Омбудсман также призвал международное сообщество дать надлежащую правовую оценку действиям РФ и использовать все имеющиеся механизмы воздействия для прекращения незаконных депортаций гражданского населения Украины.
«Призываю наших граждан осознавать, что пребывание в зоне боевых действий является чрезвычайно опасным. Эвакуация — это шанс сохранить жизнь и здоровье», — подчеркнул он.
Отдельно была отмечена необходимость принятия законодательных изменений относительно принудительной эвакуации.
«Нужно принять закон о принудительной эвакуации, по меньшей мере детей, с территорий, где существует непосредственная угроза их жизни и свободе», — добавил омбудсмен.
Напомним, ранее мы писали о том, что по состоянию на 14:00 21 декабря в поселке Грабовское, что на Сумщине, продолжаются бои. ВСУ прилагают максимум усилий к выбиванию оккупационных войск на российскую территорию.