В условиях продолжительной войны в Украине Кир Стармер заявил о своей полной поддержке Владимиру Зеленскому, подчеркнув важность его действий по защите государства.

Британский премьер Кир Стармер заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского эффективным лидером и не видит оснований для критики.

Об этом он сказал в эфире BBC.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отвечая на вопросы журналистов о том, сделал ли президент Украины Владимир Зеленский что-то плохое в последние дни, отметил, что не считает действия президента Украины негативными или неправомерными, подчеркнув, что в условиях, когда Украина уже три года находится в состоянии войны, его решение можно понять.

Стармер также подтвердил свое полное доверие к Зеленскому, отметив, что тот делает все возможное для защиты своей страны. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что он также доверяет президенту США Дональду Трампу, отметив важность международного сотрудничества по достижению мира и стабильности в регионе.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что у него продолжаются "серьезные" переговоры с главой Кремля Путиным об окончании войны.

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