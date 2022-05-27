"Украина унизила их и доказала, что это не вторая армия в мире": Подоляк предупредил о зловещих намерениях РФ в случае проигрыша

"Украина унизила их и доказала, что это не вторая армия в мире": Подоляк предупредил о зловещих намерениях РФ в случае проигрыша

В случае победы РФ в Украине может начаться Третья мировая война, поскольку униженные россияне захотят доказать, что они мол действительно "вторая армия" мира.

После поражения РФ в войне против Украины реваншизм Кремля будет только "набухать".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Если Россия не проиграет, то реваншизм, шовинизм российский будут только набухать. Будут становиться все больше и масштабнее. И война третья мировая, которой они так боятся, точно будет. Потому что Россия будет нас ненавидеть гораздо больше. Потому что мы унизили их". Мы доказали, что это не вторая армия в мире. И они захотят отомстить нам", — заявил он.

По его словам, интенсивные бои связаны с намерением РФ убрать часть территорий. Сейчас Россия собрала достаточно ресурсов на востоке Украины и поставила на кон все, что было.

"Они хотят забрать хотя бы часть нашей территории. И потому там идут очень интенсивные боевые действия. Сегодня говорить о том, что можно договориться о каком-либо договоре, юридически, который будет фиксировать итоги войны, невозможно. Параллельно с этим идет дипломатическая работа на уровне политических советников" с точки зрения, а какие гарантии после войны", — сказал Подоляк.

Как сообщал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, война в Украине может продолжаться до зимы.

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