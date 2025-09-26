- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина установила дипломатические отношения с Папуа Новой Гвинеей
Украина продолжает расширять круг международных партнёров. В Нью-Йорке состоялось подписание документа об установлении дипломатических отношений между Украиной и Папуа Новой Гвинеей.
На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его коллега из Папуа Новой Гвинеи Джастин Ткаченко подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений.
Об этом говорится в сообщении МИД.
Андрей Сибига поблагодарил партнера за принципиальную позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Для нас это не просто символический жест, а важный шаг для развития сотрудничества», — подчеркнул он.
Глава МИД добавил, что Украина готова углублять отношения с Папуа Новой Гвинеей в ключевых областях. Речь идет, в частности, о глобальной продовольственной безопасности, цифровых технологиях и гуманитарных инициативах.
Это уже третий случай установления Украиной дипломатических отношений в 2025 году. Ранее соответствующие документы были подписаны с сомалийской Федеративной Республикой (11 апреля) и Сирией (24 сентября).
