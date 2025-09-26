Украина установила дипломатические отношения с Папуа-Новой Гвинеей

Реклама

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его коллега из Папуа Новой Гвинеи Джастин Ткаченко подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений.

Об этом говорится в сообщении МИД.

Андрей Сибига поблагодарил партнера за принципиальную позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Реклама

«Для нас это не просто символический жест, а важный шаг для развития сотрудничества», — подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что Украина готова углублять отношения с Папуа Новой Гвинеей в ключевых областях. Речь идет, в частности, о глобальной продовольственной безопасности, цифровых технологиях и гуманитарных инициативах.

Это уже третий случай установления Украиной дипломатических отношений в 2025 году. Ранее соответствующие документы были подписаны с сомалийской Федеративной Республикой (11 апреля) и Сирией (24 сентября).

Ранее сообщалось, что Украина и Сирия подписали документ о возобновлении дипломатических отношений между странами.

Реклама

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с новой главой МИД Великобритании Иветт Купер.