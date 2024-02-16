Украина уже давно демонстрирует эффективность на поле боя: в Пентагоне заверили, что и дальше будут поддерживать ВСУ

Соединенные Штаты Америки планируют и дальше решительно поддерживать Украину оружием, проведением учений и обеспечением профессиональных советов по применению западной тактики ведения боевых действий.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, — пишет Укринформ.

«Мы продолжим поддерживать их, и мы продолжим давать им лучшие советы, но, наконец, Украина сама будет планировать и выполнять собственные операции», — отметил представитель Пентагона.

Он добавил, что Украина уже давно показывает эффективность на поле боя. Райдер напомнил, что ВСУ вернули 50% захваченных РФ территорий и продолжают тяжелую борьбу, несмотря на то, что россияне бросают в бой значительное количество сил и средств.

Также Соединенные Штаты в дальнейшем будут тесно сотрудничать с международным сообществом.

В этом контексте представитель США напомнил, что только в среду состоялась встреча Контактной группы по обороне Украины.

Напомним, что ранее Белый дом сделал заявление об Авдеевке.

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