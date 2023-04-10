Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки секретной информации — CNN

Утечка документов Пентагона открывает редкое окно в глубину разведки США по отношению к союзникам и врагам.

Строго секретные документы Пентагона, попавшие в Интернет за последние недели, дали редкое окно в то, как США шпионят как за союзниками, так и за врагами, глубоко возмутив американских чиновников, опасающихся, что разоблачения могут поставить под угрозу конфиденциальные источники и скомпрометировать важные внешние отношения.

Об этом пишет CNN.

Некоторые из документов, которые официальные лица США считают подлинными, разоблачают масштабы прослушивания США ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.

Другие раскрывают степень проникновения США в российское Министерство обороны и российскую организацию наемников Вагнера, преимущественно из-за перехваченных коммуникаций и человеческих источников, которые теперь могут быть отрезаны или подвергнуты опасности.

Еще другие раскрывают ключевые недостатки украинского вооружения, противовоздушной обороны, размеров и готовности батальонов в критический момент войны, когда украинские силы готовятся начать контрнаступление против россиян – и тогда, когда США и Украина начали разрабатывать более взаимно доверительные отношения над обменом разведданными.

Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации, сообщил CNN источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила в воскресенье, что Пентагон поддержал «межведомственные усилия» для оценки влияния утечки.

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«Министерство обороны продолжает рассматривать и оценивать вероятность сфотографированных документов, циркулирующих в социальных сетях и, похоже, содержащих конфиденциальные и строго секретные материалы», — сказал Сингх в заявлении. «Была начата межведомственная работа, сосредоточенная на оценке влияния этих фотографированных документов на национальную безопасность США и наших союзников и партнеров».

Сингх добавил, что официальные лица США общались с союзниками и партнерами на выходных по утечке информации и проинформировали «соответствующие комитеты Конгресса».

По словам официальных лиц, утечка также заставила Пентагон принять меры по ограничению потока таких очень конфиденциальных документов, которые обычно доступны в любой день сотням людей в правительстве.

Объединенный штаб, в состав которого входит высшее руководство Министерства обороны в консультирующей президента форме, изучает свои списки рассылки, чтобы узнать, кто получает эти отчеты, сказал чиновник обороны. Многие документы имели отметки, указывающие на то, что они были изготовлены разведывательным подразделением Объединенного штаба, известным как J2, и, похоже, являлись документами для инструктажа.

Сингх заявил в пятницу, что департамент продолжает рассматривать этот вопрос, и обратился в Министерство юстиции, отдельно подтвердившее CNN, что начало расследование источника утечки.

Напомним, в ночь на 7 апреля стало известно, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по усилению украинской армии перед контрнаступлением, опубликовали в социальных сетях.

ТСН.ua сообщал о всех деталях масштабной утечки секретной информации, в том числе и реакции на это Украины и США.

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