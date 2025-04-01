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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Соглашение о минералах: Сибига рассказал на каком этапе переговоры с США

По состоянию на сегодняшний день уже состоялся один раунд консультаций с США по тексту документа.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Министр иностранных дел Андрей Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига

Украина уже начала консультации с США относительно текста соглашения о полезных ископаемых.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига на брифинге 1 апреля.

Министр подтвердил, что его ведомство 28 марта получило новый текст соглашения по ресурсам от американской стороны.

По состоянию на сегодняшний день уже состоялся один раунд консультаций с США по тексту документа.

Для подписания важно, чтобы он соответствовал национальным интересам как США, так и Украины.

«Текст соглашения, предусматривающий дальнейшее посильное присутствие мощного американского бизнеса, — это также вклад в инфраструктуру безопасности Украины. Это всегда важно», — подчеркнул Андрей Сибига.

Напомним, британское издание The Telegraph очень критически оценило последнюю версию соглашения об ископаемых, которое предлагают подписать США.

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