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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Украина уже начала работу над возвращением пленных домой: подробности

Если этот обмен состоится, он станет одним из самых масштабных за время полномасштабного вторжения РФ, и украинская сторона настроена вернуть всех, кого сможет.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что процесс возвращения украинских военнопленных официально стартовал.

Об этом сообщает «Мы-Украина».

По словам Скибицкого, российская сторона согласилась на масштабный обмен, охватывающий около 1000 человек. Уже с сегодняшнего дня украинская сторона начинает проверку и согласование списков.

«У нас нормальный опыт работы с российской стороной — нам уже возвращали тела наших погибших героев. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы каждый попавший в плен гражданин Украины вернулся домой. Мы их ждем, мы будем приветствовать их и продолжим диалог с россиянами», — отметил Скибицкий.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время переговоров в Стамбуле стороны обсудили ключевые вопросы: прекращение огня и обмен пленными.

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