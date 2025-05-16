Украина уже начала работу над возвращением пленных домой: подробности

Вадим Скибицкий

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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что процесс возвращения украинских военнопленных официально стартовал.

Об этом сообщает «Мы-Украина».

По словам Скибицкого, российская сторона согласилась на масштабный обмен, охватывающий около 1000 человек. Уже с сегодняшнего дня украинская сторона начинает проверку и согласование списков.

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«У нас нормальный опыт работы с российской стороной — нам уже возвращали тела наших погибших героев. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы каждый попавший в плен гражданин Украины вернулся домой. Мы их ждем, мы будем приветствовать их и продолжим диалог с россиянами», — отметил Скибицкий.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время переговоров в Стамбуле стороны обсудили ключевые вопросы: прекращение огня и обмен пленными.