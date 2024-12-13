В 2025 году Украина потратит на оборону около четверти ВВП – это в десять раз больше, чем в среднем европейские союзники по НАТО, которым следует увеличить военные бюджеты.

Об этом в Брюсселе во время программной речи под названием "Чтобы предотвратить войну, мы должны тратить больше" перед аудиторией аналитического центра Carnegie Europe заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, — пишет Укринформ.

"Просто сейчас, когда мы говорим, Украина выделяет около четверти собственного ВВП на оборону в следующем году, что более чем в 10 раз превышает расходы европейских союзников по НАТО. Это жесткое напоминание о том, что свобода не приходит бесплатно. Если мы не будем тратить вместе сейчас, чтобы предотвратить войну, мы будем платить гораздо, гораздо, гораздо более высокую цену позже, чем участие в боевых действиях. миллиарды, но триллионы евро. И это если мы возьмем верх, если мы победим…", — заявил руководитель Альянса.

Он отметил, что союзники сегодня действительно тратят на оборону больше, чем десятилетия назад, но эти расходы все еще ниже, чем те, что были во времена "холодной войны" Хотя угрозы для свободы и безопасности европейских демократий сейчас не меньше, если не больше.

В период "холодной войны" европейские правительства тратили более 3% ВВП на оборону, и с такой ментальностью смогли ее выиграть.

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что десятилетия тому назад союзники согласились повысить инвестиции в оборону до уровня 2% от ВВП. В 2023 году этот показатель был принят как минимальный объем оборонных расходов.

"Большие расходы на оборону означают меньшие затраты на другие приоритеты. Но лишь немного меньше. В среднем, европейские страны легко тратят до четверти своих национальных поступлений на пенсии, на здравоохранение и систему социальной защиты. Нам нужна лишь небольшая часть этих денег", чтобы значительно усилить нашу оборону и сохранить наш образ жизни", — отметил Рютте.

Он признал, что приоритеты в обороне требуют политического лидерства. Такие решения могут быть жесткими и рискованными в короткое время.

"Некоторые люди могут говорить вам обратное. Они думают, что мощная оборона не является путем к миру. Они не правы. Потому что без обороны не бывает длительной безопасности. Без безопасности не будет свободы для наших детей и внуков. Не будет школ, больниц, не будет бизнеса. Не будет ничего. Те, кто пережили Вторую мировую войну, знают это.

Рютте вспомнил свою поездку в Харьков, где видел много разрушенных домов: «Я стоял посреди руин, где когда-то жили семьи. Я видел школы, которые ушли в подземелье, на станции метро. столь преданных учению и учителей, столь преданных преподавательской работе, несмотря на то, что их жизни были полностью разорваны. посещал раненых в госпиталях, солдат с потерянными конечностями.

Глава Альянса обратился к народам европейских стран с просьбой потребовать от собственных правительств увеличения оборонных бюджетов и подчеркнул, что такие действия неотложны.

"Для того, чтобы защитить нашу свободу, наше благосостояние и наш образ жизни, вашим политикам нужно слушать ваши голоса. Скажите им, что вы согласитесь на небольшое пожертвование сегодня, чтобы мы могли оставаться в безопасности завтра. Скажите, что им нужно тратить больше на оборону, чтобы мы могли продолжать жить в мире.

Также читайте Генсек НАТО требует увеличить расходы на оборону до уровня Холодной войны

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-27 годы, согласно которому в следующем году правительство увеличит расходы по статье "национальная оборона" до нового рекорда Военный бюджет РФ достигнет 6,2% национального ВВП – это уровень военных диктатур Африки. .

Читайте также: