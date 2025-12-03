Украина в 2026 году потеряет еще больше людей и территорий: Кулеба о сценарии окончания войны

Кулеба: в 2026 году мы потеряем больше территорий и людей, но предложения останутся прежними

В 2026 году Украина может потерять еще больше людей и территорий, а условия мира на столе будут лежать те же. Сил для смены «траектории войны» у нас недостаточно.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Instagram.

2026 год на фронте: будет еще хуже

Кулеба считает, что у Украины есть два варианта. Первый вариант: Украина заключает «не самое приятное соглашение» для того, чтобы получить паузу в войне.

«Я лично не считаю, что это будет вечный мир. Это не будет соглашение о прекращении войны, это будет соглашение о прекращении огня», — говорит дипломат.

Второй вариант, по предположению Кулебы, продолжать войну и «все оставить как есть».

«С пониманием того, что имеющиеся у нас ресурсы и ресурсы, которые у нас, скажем, запланированы для появления в 2026 году, дают основания сделать вывод, что в декабре 2026 года мы потеряем больше территорий, больше людей. Ну но в принципе, на столе будут лежать те же предложения, переговорные, что и сейчас. И это еще нужно учитывать», — предположил экс-министр.

Будет ли коллапс на фронте

Он пояснил, что речь не идет о коллапсе украинской обороны.

«Вот этого точно не будет. То есть у нас достаточно ресурсов, чтобы вести войну. У нас недостаточно ресурсов, чтобы изменить траекторию этой войны. Вот это стартовая позиция», — сказал Кулеба.

Настоящие серьезные переговоры

По мнению бывшего министра, последние переговоры — настоящие серьезные переговоры не только с начала президентства Трампа, но и с самого полномасштабного вторжения.

«Поэтому мы с вами сейчас именно об этом и говорим, потому что я вижу по всем признакам, что это серьезный предметный разговор, нацеленный на результат. Удастся ли его достичь или нет это уже другой вопрос. Но разговор серьезный», — добавил Кулеба.

Победа или поражение

Дипломат призвал украинцев не мыслить исключительно через призму поражения или победы.

«Это не бинарная история. Итог войны не будет бинарным. Что-то мы потеряем? Безусловно, мы что-нибудь потеряем. Будет ли эта потеря болезненной, трагической? Безусловно, будет. Но мы обязательно что-нибудь и добудем. И нам нужно очень четко понимать баланс этих вещей. Поэтому в одном результате войны может быть и победа, и поражение», — пояснил он.

По мнению Кулебы, пока выглядит так, что исход войны для Украины будет тактическим поражением, но стратегической победой.

«Тактическое поражение потому, что мы не сможем восстановить контроль над своими территориями. Потому что, наверное, придется, скажем, положить в длинный ящик перспективу членства в НАТО… Будут еще какие-то уступки. Но стратегическая победа состоит в том, что украинское государство останется. Украинское государство станет европейским. Украинское государство будет достаточно крепким, чтобы обладать способностью себя защищать», — подытожил он.

