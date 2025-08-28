Украина в ближайшее время ожидает положительное решение по евроинтеграции – Зеленский

Зеленский после разговора с Фон дер Ляен / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшее время ожидает положительного решения относительно дальнейшего евроинтеграционного пути.

Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Спасибо за соболезнование и солидарность с нашими людьми после такого циничного и жестокого российского обстрела. Этой ночью был один из самых больших ударов по Украине. Своей основной мишенью россияне избрали Киев. Поисково-спасательная операция продолжается. Спасибо всем, кто поддерживает Украину сейчас и не молчит”, – заявил Зеленский.

По его словам, во время разговора обсуждалась дипломатическая работа, направленная на остановку российской агрессии и обеспечение безопасности украинцам.

"Но пока Россия не сделает реальных шагов к миру, давление на нее должно усиливаться. Урсула рассказала о подготовке 19-го пакета санкций Европейского Союза и координации с другими партнерами", - добавил президент.

Особо Зеленский подчеркнул, что среди ключевых тем была евроинтеграция Украины. "Говорили о нашем евроинтеграционном пути, об одновременном открытии переговорного кластера для Украины и Молдовы. Ожидаем позитивного решения в ближайшее время", - подчеркнул он.

Ранее европейские дипломаты прогнозировали, что "безысходная ситуация" с членством Украины в ЕС может быть решена уже в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп смог повлиять на премьера Венгрии Виктора Орбана и убедить его снять вето на вступление Украины в ЕС.