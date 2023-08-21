Украина в ближайшие дни приостановит безвиз с Израилем: что произошло

Дипломат говорит, что проблемы, возникающие у украинских граждан во время въезда в Израиль – это унижение.

Кабмин в ближайшие дни примет окончательное решение, чтобы приостановить безвизовый режим с Израилем.

Об этом посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук заявил в комментарии к местному радио, передает Интерфакс.

По его словам, такое решение будет направлено против правительства, а не против людей или представителей религиозных общин.

Он пояснил, что подобная инициатива начала рассматриваться после того, как Израиль начал массово депортировать украинских беженцев.

"Когда наши беженцы, главным образом женщины и дети, приезжают в Израиль, а едут они к друзьям и родственникам в поисках убежища, то первое с чем они сталкиваются – у них забирают паспорт, долго удерживают в аэропорту для беседы, 5-10 часов. чего около 10% украинцев отказывают во въезде. Это неприемлемо!", — подчеркнул он.

Кроме того, посол отметил, что Израиль стал единственной страной, которая с начала войны России против Украины ввела электронные визы для украинцев.

"Я высказываю позицию украинской власти. Послушайте заявление президента Зеленского относительно миграционной проблемы и его требования решить его немедленно. Это его слова, а не мои. Если будет стоять вопрос за меня, то это право президента отозвать посла обратно в Киев. нет", — подытожил посол.

Напомним, 20 августа посольство Украины в Израиле опубликовало заявление, в котором говорилось, что гражданам Израиля могут запретить паломничество в Умань и отменить безвиз.

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