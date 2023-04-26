"Украина в границах 1991 года": Зеленский рассказал подробности разговора с Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности своего разговора с китайским лидером Си Цзиньпином. Украинский лидер подчеркнул, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Президент Украины и глава Китая 26 апреля провели часовой разговор. Они обсудили двусторонние отношения Украины и Китая и справедливый мир для нашего государства.

"Никто не желает мира больше, чем украинский народ. Мы – на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения Устава ООН. Не может быть ни одного мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года", — подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что он с Си Цзиньпином обсудили пути укрепления украинско-китайских отношений.

"До полномасштабного российского вторжения Китай был торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях", — сказал президент.

Разговор Зеленского и Си Цзиньпина

26 апреля китайские СМИ сообщили, что Си Цзиньпин пообщался с Владимиром Зеленским. Впоследствии это подтвердила и украинская сторона.

В Китае войну России назвали "украинским кризисом" и выступили за мирные переговоры. Там заявили, что якобы не будут использовать войну РФ против Украины в своих интересах. После этого Киев назначил своего посла в Пекине.

В Китае же заявили, что отправят в наше государство своего спецпредставителя. Им стал бывший посол Китая в России. Он планирует посетить наше государство и другие страны.

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