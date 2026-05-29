Украина в ООН объяснила, почему Лукашенко лучше не втягиваться в начавшуюся Россией войну

Александр Лукашенко / © Associated Press

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил об усилении втягивания Беларуси в войну РФ против Украины и предупредил о «разрушительных последствиях» в случае нового нападения с севера.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

По словам дипломата, режим Александра Лукашенко фактически отказался от суверенитета, разрешив Москве использовать территорию, военную инфраструктуру и воздушное пространство Белоруссии.

«Под возрастающим давлением Кремля Беларусь подталкивают к более глубокому вовлечению в войну, в частности путем мобилизационных мер, развертыванию передовых ракетных систем и учений, связанных с ядерным оружием», — сказал Мельник.

По его словам, это создает «новую беспрецедентную угрозу не только для Украины, но и для европейской безопасности».

Мельник подчеркнул, что Украина надеется на отсутствие нового вторжения с территории Беларуси, однако готова к ответу в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

«Любое нападение с Севера вызовет немедленный и решительный ответ, и режим в Минске столкнется с разрушительными последствиями», — заявил постпред Украины.

Напомним, Украина экстренно укрепляет границу из-за угрозы из Беларуси. Пограничники и военные усиливают инженерное устройство и создают минно-взрывные заграждения по всей протяженности северной границы.

Президент Владимир Зеленский ездил на северные рубежи, в частности в город Славутич, чтобы проверить подготовку к защите в случае нового российского наступления из Белоруссии.

Зеленский предупредил, что РФ действительно рассматривает нападение на Украину из Белоруссии и Брянщины.

Сам Лукашенко назвал условие, при котором Беларусь может вступить в войну против Украины.

