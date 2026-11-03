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Украина в ООН призвала арестовать Путина: Мельник обратился к государствам
Украинский дипломат призвал государства-участники Римского устава исполнить ордера на арест шести российских чиновников.
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал страны выполнить ордера Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина и еще пятерых российских чиновников.
Об этом он заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном отчету МКС, сообщает Укринформ .
"Все эти ордера МКС должны быть выполнены", - подчеркнул Мельник.
Дипломат призвал государства-участники Римского устава арестовывать подозреваемых и передавать их суду.
Речь идет о Путине и Марии Львове-Беловой, ордера в отношении которых выдали по делу о незаконной депортации и перемещении украинских детей. Еще четверо фигурантов – Сергей Кобылаш, Виктор Соколов, Сергей Шойгу и Валерий Герасимов. Их подозревают в преступлениях, связанных с ударами по украинской энергетике.
Мельник подчеркнул, что Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру, пытаясь оставить гражданских без воды, тепла и электричества перед зимой. По его словам, ответственность должна наступать независимо от должности виновных, а продолжительный мир невозможен без правосудия.
Отдельно постпред призвал государства присоединяться к работе Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, которое должно дополнить работу МКС.
Напомним, что ранее США ввели санкции против президентки МКС, выдававшей ордер на арест Путина.