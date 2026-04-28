Украина в ООН призвала немедленно прекратить боевые действия на АЭС: существует риск ядерной катастрофы

ЗАЭС / © ТСН

Реклама

Украина подчеркнула необходимость немедленного прекращения любых военных действий вблизи атомных объектов , создающих риски ядерной катастрофы в условиях войны с Россией.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко во время мероприятия в штаб-квартире Организация Объединенных Наций, посвященного ядерной безопасности и 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы, - пишет Укринформ .

По его словам, полномасштабная война России против Украины создает беспрецедентные вызовы ядерной безопасности. В частности, речь идет об инцидентах в районе Чернобыльской атомной электростанции, а также постоянных угрозах для Запорожской атомной электростанции.

Реклама

Мищенко напомнил о целенаправленном ударе российского беспилотника по ЧАЭС, в результате которого был поврежден новый безопасный конфайнмент.

Все военные действия вблизи ядерных объектов должны быть немедленно прекращены. Любое повреждение таких объектов может свести на нет десятилетия международных усилий в сфере ядерной безопасности», — подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что радиационные риски не имеют государственных границ, а последствия возможных аварий составляют общую ответственность для всего мира.

По словам заместителя главы МИД, именно Чернобыльская катастрофа стала основой для создания ключевых международных механизмов в сфере ядерной безопасности, в том числе систем раннего сообщения об авариях и расширенном сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии.

Реклама

Особо он отметил роль ООН и международных партнеров в преодолении последствий аварии, мониторинга радиационного состояния, медицинской и научной поддержке пострадавших регионов и долгосрочном восстановлении.

Мищенко также подчеркнул, что Россия пытается добиться капитуляции Украины, однако этого не произойдет благодаря сопротивлению украинской армии, устойчивости общества и международной поддержке.

Атака дроном на ЧАЭС 2025 года – что известно

Напомним, в ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью сознательно атаковал укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС, вызвав пожар на крыше саркофага. В МАГАТЭ подтвердили факт взрыва, а в Офисе президента отметили, что атака была целенаправленной. Несмотря на попадание, по данным ГСЧС, радиационный фон оставался в пределах нормы (0,57 мкЗв/час).

В марте 2026 года Financial Times писала, что прошлогодняя атака повредила конфайнмент ЧАЭС , пробив защитную арку. Временный ремонт не решил проблему: из-за разгерметизации невозможно поддерживать уровень влажности, что чревато коррозией металлоконструкций и срывает демонтаж старого саркофага. Руководство станции и ЕБРР предупреждают, что это континентальная угроза, поскольку повторные удары или сейсмические волны от взрывов могут привести к обвалу конструкций и масштабному выбросу радиации.

Реклама

Новости партнеров