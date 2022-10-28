Украина в ООН убеждена, что РФ фейками закладывает основу для дальнейших провокаций с применением биологических веществ

Россия захотела собрать заседания Совета Безопасности с единственной целью — распространять свою пропаганду и дезинформацию, сознательное злоупотребление ответственностью РБ по поддержанию международного мира и безопасности.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин на заседании Совбеза, созванном Россией для обсуждения «военно-биологической деятельности США в Украине».

Об этом пишет Укринформ.

Гайовишин подчеркнула, что «Украина никогда и нигде не разрабатывала, не производила совместно с кем-либо и не хранила биологическое или химическое оружие».

Она подчеркнула, что Украина готова к приему группы международных независимых экспертов по обеспечению прозрачности деятельности лабораторий общественного здоровья после того, как Россия прекратит полномасштабную агрессивную войну и выведет своих военных с территории нашего государства.

Но РФ закладывает основу для дальнейших провокаций с применением биологических веществ, сказала она.

«Это угроза, к которой следует относиться серьезно. Украина обращается в международное общество с просьбой проявлять максимальную бдительность и оказывать давление на Россию с целью недопущения реализации ее коварных планов с применением биологического оружия», — резюмировала заместитель постпреда.

Российский фейк о "грязной бомбе"

Россия распространяет в мире чушь о том, что Украина якобы готовит "грязную бомбу" и хочет применить ее на своей территории. Международное сообщество совсем не верит в лживые обвинения Кремля.

В свою очередь американский генерал Бен Годжес предупреждает: заявления России о "грязной бомбе" могут свидетельствовать о подготовке к "сделке под чужим флагом". По всей видимости, Путин может сам применить ядерное оружие, чтобы обвинить в этом Украину.

Российский публицист Андрей Пионтковский предположил, что Путин решил провести громкую кампанию с грязной бомбой, чтобы отвлечь внимание от отступления из Херсона.

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