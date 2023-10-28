Украина в ООН заверила, что ВСУ и дальше будут уничтожать оккупированные аэропорты, российское оружие и технику

Украина осудила нарушение Россией использования инструментария Совбеза ООН, который он созвал для отвлечения внимания от военных преступлений и преступлений против человечности.

Об этом заявил на заседании СБ советник Постпредства Украины при ООН Сергей Дворник, пишет Укринформ.

«Абсолютно неприемлемо поспешно потребовать проведения заседаний Совбеза с единственной целью – препятствовать мероприятиям, запланированным и подготовленным другими членами СБ заранее», – сказал Дворник. Он указал на "когнитивный диссонанс" в заявлениях представителей России.

РФ «последовательно оправдывает вторжение, ссылаясь на право на самооборону и заявляя о том, что «решение было принято в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций», предусматривающей право государств на самооборону.

Но два дня назад Москва в контексте войны в Израиле сослалась на решение Международного суда ООН, чтобы доказать, что право на самооборону не применимо в случае с государством-оккупантом.

«А именно таким государством по отношению к Украине является Россия», – подчеркнул дипломат.

Россия, по его словам, не выполняет приказ Международного суда ООН от 16 марта 2022 г. о прекращении военных действий РФ в Украине.

Поведение Москвы он назвал «спектаклем, манипуляцией, лицемерием и цинизмом». Это «очень жалкое представление… пытаясь обвинить жертву вооруженной агрессии в получении средств защиты, Россия уже более года получает иранские беспилотники и сейчас готова стать на колени перед северокорейским режимом, чтобы выпросить дополнительное оружие и боеприпасы для продолжения агрессивной войны против Украины», — за .

Украине будет продолжаться бороться до тех пор, пока каждый украинский гражданин и каждый клочок суверенной земли не будет освобожден, а Россия не потерпит военного поражения.

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«Мы будем уничтожать аэропорты… как это произошло 17 октября в оккупированных Бердянске и Луганске. Мы будем и дальше уничтожать российскую технику и солдат, которых московские генералы посылают как пушечное мясо для самоубийственных атак на украинский город Авдеевку», – подчеркнул дипломат.

Он отметил, что единственным правильным решением для российских солдат в Украине было бы либо сдаться в плен, «как многие уже сделали», либо оставить временно оккупированные территории Украины «без всяких проволочек».

«А пока они находятся в Украине, будут оставаться легитимными военными целями», — резюмировал Дворник.

Напомним, что ночью 17 октября 2023 года ВСУ нанесли успешные удары по аэродромам врага вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска. В результате атаки поражены вертолеты и оборудование ВС РФ.

Позже в Силах специальных операций ВСУ отчитались об операции DRAGONFLY. Так, россияне потеряли по меньшей мере 9 вертолетов различных модификаций, специальную технику, которая находилась на аэродромах, пусковую установку ПВО, склад боеприпасов. Кроме того, повреждены взлетные полосы аэродромов.

Стало известно, что по врагу отработали американские ракеты ATACMS.

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