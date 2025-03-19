Договоренность о прекращении ударов по энергетике России и Украины только "на словах" - Sky News

Технические детали соглашения о прекращении огня по энергетике пока не согласованы.

Украина согласилась "в принципе" прекращение атак на объекты энергетической инфраструктуры. Киев поддерживает и полное прекращение огня, но согласится также на частичное.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на анонимный украинский источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника журналистов, несмотря на громкие заявления о достижении договоренностей по прекращению огня, остаются нерешенными многие вопросы. Сейчас есть лишь принципиальное согласие на словах о том, что Россия не будет наносить удары по энергообъектам, если Украина перестанет атаковать российскую энергосистему.

"Пока мы в принципе договорились о взаимном прекращении огня по энергетическим объектам, но детали еще требуют уточнения. Технических условий пока нет, и мы не решили вопрос контроля за прекращением огня, поэтому наша команда и американцы будут над этим работать", — добавил источник.

Напомним, впервые с начала войны появились реальные перспективы для достижения полного прекращения огня. По словам спецпредставителя президента США Стива Виткоффа, это может произойти уже через несколько недель. США рассматривают вариант смягчения санкций после заключения соглашения о прекращении огня в Украине.

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