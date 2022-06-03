Украина в Совбезе ООН рассказала, чем должна закончиться война для Путина и других российских военных преступников

Украина в Совбезе ООН рассказала, чем должна закончиться война для Путина и других российских военных преступников

Почти 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всему украинскому народу ясно показали, что война закончится поражением РФ.

Об этом говорилось в заявлении украинской делегации в ООН, озвученное советником постпредства Украины Сергеем Дворником, — пишет Укринформ.

Также страна поддержала идею создания специального криминального трибунала для наказания за преступление агрессии против Украины.

Такой трибунал станет завершающим аккордом войны для Путина, Шойгу, Герасимова, Лаврова и других российских военных преступников. После 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всему украинскому народу ясно, что эта неспровоцированная и неоправданная агрессивная война закончится поражением России. Поражением, которое станет победой всего цивилизованного мира», — отметил дипломат.

Только в Киевской области после отступления русской армии было обнаружено 1200 тел убитых мирных жителей. Число жертв среди гражданского населения в Мариуполе, по его словам, можно будет подсчитать только после деоккупации города. Ежедневно в Украине совершается около 200-300 военных преступлений, а их общее количество с начала вторжения превышает 15 тысяч.

Следственные органы уже зарегистрировали 1042 уголовных производства по фактам преступлений, совершенных против детей во время вторжения. По меньшей мере, 261 ребенок погиб, 460 ранены и 145 пропали без вести. Уже установлены личности 11 российских военнослужащих, подозреваемых в жестоком обращении с детьми.

Также читайте Совбез ООН рассмотрит защиту гражданского населения и инфраструктуры во время войны в Украине

Украина государство будет продолжать бороться за возвращение более 230 тысяч украинских детей, насильственно депортированных в Россию.

Поэтому Украина призывает всех партнеров присоединиться к усилиям обеспечения правосудия в рамках работы совместной следственной группы по расследованию военных преступлений России, в которой также принимают участие Евроюст и Офис прокурора Международного уголовного суда.

Напомним, что ранее мы писали о том, что угроза ядерного конфликта снова стала реальной, хотя уже многие годы считалась немыслимой. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в докладе для Совбеза ООН.

Читайте также:

Совбез ООН одобрил совместное заявление о вторжении РФ, не упомянув слово "война"