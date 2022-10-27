Украина в темноте: Зеленский записал обращение к украинцам

Президент Владимир Зеленский записал 27 октября видеообращение к украинцам со словами поддержки в условиях проблем с электроснабжением в результате российских ракетных ударов.

Соответствующий ролик глава государства выложил в Сеть.

"Обращение мое будет немного позже, потому что рабочий день еще не закончился, просто хотел на несколько секунд поддержать вас", – сказал президент.

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"Непростой день. Бьют варвары по нашей энергетике. Но я уверен – мы пройдем эту темноту мужественно, достойно. Главное – сохранить свет в своем сердце. У каждого и у каждой он свой. Для кого-то – это отец на фронте. Для кого-то — это товарищ, собрат в памяти, но остается навсегда. Для кого-то — это милая, милый рядом. Для кого-то — первое свидание. Уверен, что этот свет, увиденный сегодня, для кого-то вот такая, как у меня, но своя фотка главная (показывает фото с семьей – ред.). Я уверен, что для нас всех Украина – это главный свет. Ради нее победим. Уверен. Слава Украине!" – подчеркнул Зеленский.

У Зеленского за вечер будет два обращения

Напомним, в ночь на 27 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Киевской области. В результате атаки в столице ввели беспрецедентные экстренные ограничения света.

Позже стало известно, что из-за ночных обстрелов энергетической инфраструктуры в Киеве и области более 1,5 млн человек остались без электроснабжения.

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