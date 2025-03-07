Украина ведет активный диалог с командой Трампа: Зеленский рассказал подробности

Обе команды работают ради мира.
Украина активизировала переговоры с командой президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
По его словам, общение было самым интенсивным за все время.
“Сегодня весь день на разных уровнях продолжается более интенсивная работа с командой президента Трампа, чем когда-либо. Многие звонки – тематика ясна: мир как можно быстрее, безопасность как надежнее. Украина настроена максимально конструктивно”, – отметил Зеленский.
Президент также анонсировал активную дипломатическую работу на следующей неделе, как в Украине, так и за ее пределами.
"Впереди много работы — в Украине, в Европе, из США", — добавил он.
Напомним, Зеленский подтвердил свой визит в Саудовскую Аравию в понедельник, 10 марта, и анонсировал украинско-американские переговоры, которые там начнутся позже.
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