Украина ведет переговоры о "гарантиях безопасности" с еще одной страной

Украина и Эстония начали переговоры по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

Во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины начаты переговоры с Эстонией по заключению двустороннего соглашения о "гарантиях безопасности".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Важно заключить сильные соглашения по безопасности со всеми странами Балтии, которые оказывают нам огромную – в соотношении к своему ВВП – помощь. Поскольку Эстония, Латвия и Литва также граничат с агрессором, наши обязательства по безопасности должны быть однозначно обоюдными", – подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Отмечается, что украинскую делегацию согласно указу президента Украины возглавляет руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак. В то же время, эстонскую сторону представляет заместитель министра иностранных дел Кюллике Силласте-Эллинг.

Напомним, что Украина проводит такие переговоры в целом с 8 государствами: США, Японией, Румынией, Норвегией, Испанией, Грецией, Финляндией, Латвией и ЕС. В настоящее время подписано 7 соглашений безопасности — с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией и Нидерландами.

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