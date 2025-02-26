Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности с США и Европой — Зеленский

Украина работает над тем, чтобы США оставались ключевым союзником, в то же время ища альтернативные гарантии безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

"Смотрите, сегодня важно, и мы очень рассчитываем на президента Трампа и на Америку. Сегодня важно не потерять Америку как одного из гарантов, либо главного, либо одного из гарантов безопасности для Украины. Мы над этим работаем. Эммануэль был, я понимаю, о чём говорил Эммануэль, я имею в виду в этой тематике Украины и войны за Украину. Поэтому мы предполагаем, мы очень хотим, и мы понимаем конфигурацию, в которой есть место для США и, возможно, главное место", — рассказал Зеленский.

По его словам, если США откажутся от ведущей роли в гарантиях безопасности для Украины, Киев рассмотрит альтернативные варианты.

"Мы бы хотели, но если Америка не захочет — главное, что мы понимаем, где можем получить какие-то другие гарантии безопасности от Соединенных Штатов. И мы понимаем, какие возможности открыло бы более широкое привлечение Европы, потому что Европа чувствует себя спокойнее, когда Америка рядом", — сказал он.

После переговоров с США Зеленский планирует визит в Лондон и встречу с европейскими лидерами для обсуждения гарантий безопасности.

"И это правильно, потому что мы все союзники. Мы союзники. И я думаю, что и команда Соединенных Штатов Америки скоро это тоже поймет. Очень верю в это. Вот и все. Поэтому конфигурацию мы обсудим после переговоров с Соединенными Штатами. Если я поеду, посмотрим. То есть я планирую поездку в Лондон. И сразу после этого мы встретимся с европейцами", — сказал президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что в новом доработанном соглашении с США об украинских редкоземельных минералах все же речь пойдет о гарантиях безопасности Киеву.

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