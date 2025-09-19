Украина ведет переговоры с Россией: Умеров назвал, о чем именно

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Украина ведет переговоры с Россией, но не о завершении войны, а о гуманитарной части, в частности об освобождении украинских военнопленных.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сказал телеканалу CNN.

Секретарь СНБО ответил на вопрос журналистки о том, продолжаются ли переговоры между Украиной и Россией по завершению войны.

Реклама

«Сейчас продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных», — сказал Умеров.

Он также акцентировал на том, что с другой стороны лидеры стран Евросоюза вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили Вашингтон, где была достигнута договоренность о проведении двусторонних и трехсторонних встреч.

«Итак, на этом этапе, думаю, мы ждем, когда состоятся трехсторонние, двусторонние встречи», — добавил секретарь СНБО.

Напомним, в конце августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководители российской и украинской переговорных групп находятся в контакте, но Кремль пока не может назвать точных сроков нового раунда переговоров. Песков также в очередной раз сказал, что контакты на высоком или высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, чтобы был результат.

Реклама

Заметим, Зеленский неоднократно предлагал провести переговоры об окончании войны на самом высоком уровне — во время встречи между ним и президентом РФ Владимиром Путиным. Однако хозяин Кремля постоянно избегает такого сценария, в частности, предлагая встречу в Москве, и зная, что Зеленский туда не приедет.

К слову, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между Путиным и Зеленским «ужасные» и назвал это одним из главных препятствий, мешающих ему завершить войну в Украине. А еще американский лидер не исключил, что из-за упомянутой ненависти ему придется сидеть между президентами РФ и Украины в случае потенциальной встречи.