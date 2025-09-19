- Дата публикации
Украина ведет переговоры с Россией: Умеров назвал, о чем именно
По словам Рустема Умерова, переговоры Украины с Россией происходят, но — не об окончании войны.
Украина ведет переговоры с Россией, но не о завершении войны, а о гуманитарной части, в частности об освобождении украинских военнопленных.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сказал телеканалу CNN.
Секретарь СНБО ответил на вопрос журналистки о том, продолжаются ли переговоры между Украиной и Россией по завершению войны.
«Сейчас продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных», — сказал Умеров.
Он также акцентировал на том, что с другой стороны лидеры стран Евросоюза вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили Вашингтон, где была достигнута договоренность о проведении двусторонних и трехсторонних встреч.
«Итак, на этом этапе, думаю, мы ждем, когда состоятся трехсторонние, двусторонние встречи», — добавил секретарь СНБО.
Напомним, в конце августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководители российской и украинской переговорных групп находятся в контакте, но Кремль пока не может назвать точных сроков нового раунда переговоров. Песков также в очередной раз сказал, что контакты на высоком или высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, чтобы был результат.
Заметим, Зеленский неоднократно предлагал провести переговоры об окончании войны на самом высоком уровне — во время встречи между ним и президентом РФ Владимиром Путиным. Однако хозяин Кремля постоянно избегает такого сценария, в частности, предлагая встречу в Москве, и зная, что Зеленский туда не приедет.
К слову, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между Путиным и Зеленским «ужасные» и назвал это одним из главных препятствий, мешающих ему завершить войну в Украине. А еще американский лидер не исключил, что из-за упомянутой ненависти ему придется сидеть между президентами РФ и Украины в случае потенциальной встречи.