Украина вместе с Польшей разработали общую позицию по противодействию "Северному потоку-2"

Дмитрий Кулеба встретился с главой польского МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау на полях Анталийского дипломатического форума обсудил строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом 19 июня сообщает пресс служба МИД.

На встрече министры сошлись на том, что российский проект "Северный поток-2" несет угрозы для безопасности обоих стран и Европы в целом. Дипломаты скоординировали общий порядок действий.

"Дмитрий Кулеба обсудил с польским коллегой дальнейшие шаги, которые Альянс может осуществить для ускорения евроатлантической интеграции Украины и укрепление обороноспособности нашего государства", — говорится в сообщении министерства.

Как сообщалось, США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что заключение первой нитки русского проекту "Северного потока-2", который строят в обход Украины, завершено. Вторую нитку продолжают укладывать.

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