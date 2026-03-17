ТСН в социальных сетях

Украина возобновит "Дружбу", но есть нюанс: кто профинансирует работы

Евросоюз предложил Украине помощь по восстановлению нефтепровода «Дружба», поврежденного российскими ударами. Киев согласился, однако работы будут финансироваться не только за украинские средства.

Нефтепровод "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" / © Associated Press

Украина согласилась на предложение Европейского Союза по финансовой и технической помощи для восстановления нефтепровода «Дружба«, который получил повреждения в результате российских атак.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, европейские эксперты уже готовы приступить к работе в ближайшее время.

«ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украина приняла это предложение. Европейские эксперты доступны немедленно», — отметила она.

В Евросоюзе отмечают, что главной целью является обеспечение стабильного энергоснабжения для стран Европы, в частности, Центральной и Восточной Европы.

В совместном заявлении Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Средства отмечается, что после ударов по инфраструктуре «Дружбы» ЕС начал активные консультации с Украиной и европейскими государствами по возобновлению транспортировки нефти, в частности Венгрии и Словакии.

Кроме того, в ЕС подчеркнули, что параллельно работают над поиском альтернатив российской нефти, чтобы снизить зависимость региона от энергоресурсов РФ.

Конфликт вокруг «Дружбы»

В последнее время вокруг нефтепровода «Дружба» возник ряд споров между Украиной и отдельными европейскими странами.

В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Украина якобы отказалась от переговоров по возобновлению работы нефтепровода. В Министерстве иностранных дел Украины эти обвинения опровергли, назвав их безосновательными.

В то же время, премьер Венгрии Виктор Орбан обвинял Киев в создании «нефтяной блокады» и заявлял о рисках для энергетической безопасности его страны и Словакии.

Украинская сторона отмечает, что все решения о работе инфраструктуры принимаются с учетом рисков безопасности после российских атак.

