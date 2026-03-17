- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 554
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина возобновит "Дружбу", но есть нюанс: кто профинансирует работы
Евросоюз предложил Украине помощь по восстановлению нефтепровода «Дружба», поврежденного российскими ударами. Киев согласился, однако работы будут финансироваться не только за украинские средства.
Украина согласилась на предложение Европейского Союза по финансовой и технической помощи для восстановления нефтепровода «Дружба«, который получил повреждения в результате российских атак.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, европейские эксперты уже готовы приступить к работе в ближайшее время.
«ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украина приняла это предложение. Европейские эксперты доступны немедленно», — отметила она.
В Евросоюзе отмечают, что главной целью является обеспечение стабильного энергоснабжения для стран Европы, в частности, Центральной и Восточной Европы.
В совместном заявлении Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Средства отмечается, что после ударов по инфраструктуре «Дружбы» ЕС начал активные консультации с Украиной и европейскими государствами по возобновлению транспортировки нефти, в частности Венгрии и Словакии.
Кроме того, в ЕС подчеркнули, что параллельно работают над поиском альтернатив российской нефти, чтобы снизить зависимость региона от энергоресурсов РФ.
Конфликт вокруг «Дружбы»
В последнее время вокруг нефтепровода «Дружба» возник ряд споров между Украиной и отдельными европейскими странами.
В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Украина якобы отказалась от переговоров по возобновлению работы нефтепровода. В Министерстве иностранных дел Украины эти обвинения опровергли, назвав их безосновательными.
В то же время, премьер Венгрии Виктор Орбан обвинял Киев в создании «нефтяной блокады» и заявлял о рисках для энергетической безопасности его страны и Словакии.
Украинская сторона отмечает, что все решения о работе инфраструктуры принимаются с учетом рисков безопасности после российских атак.