- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 50
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина возобновляет дипломатические отношения с Сирией — Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил о подписании документа с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа о возобновлении дипотношений между странами.
Украина и Сирия подписали документ о возобновлении дипломатических отношений между странами.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.
«Сегодня Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о возобновлении дипломатических отношений. Рады этому важному шагу и готовы поддержать сирийский народ на пути к стабильности», — заявил Зеленский.
Он отметил, что в ходе переговоров стороны подробно обсудили перспективные отрасли для развития сотрудничества, угрозы безопасности для обеих стран и важность противодействия им.
«Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде — это первая такая встреча на самом высоком уровне за последние 25 лет.
Мы ранее информировали, что новые власти Сирии направили в адрес Кремля запрос на выдачу сбежавшего в Москву экспрезидента Башара Асада.