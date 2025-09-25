Ахмед аль-Шараа и Владимир Зеленский

Украина и Сирия подписали документ о возобновлении дипломатических отношений между странами.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.

«Сегодня Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о возобновлении дипломатических отношений. Рады этому важному шагу и готовы поддержать сирийский народ на пути к стабильности», — заявил Зеленский.

Он отметил, что в ходе переговоров стороны подробно обсудили перспективные отрасли для развития сотрудничества, угрозы безопасности для обеих стран и важность противодействия им.

«Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде — это первая такая встреча на самом высоком уровне за последние 25 лет.

Мы ранее информировали, что новые власти Сирии направили в адрес Кремля запрос на выдачу сбежавшего в Москву экспрезидента Башара Асада.