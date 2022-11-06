"Украина возвращает Россию к реальности": Подоляк о последствиях войны для страны-агрессора

По его словам, в РФ преступникам действительно больно.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину вернуло страну-агрессора к реальности.

Такое мнение Подоляк выразил в своем Twitter.

"Обязательство соблюдать нормы международного права... Более 70 тысяч убитых и 100 тысяч раненых, тотальный призыв, закрытые границы, резкое падение уровня жизни, военное положение, полная репутационная потеря. Украина возвращает Россию к реальности, где преступникам действительно больно", – написал советник руководителя ОП.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что присутствие кремлевского диктатора Владимира Путина на саммите G20 является большой ошибкой, которую еще не поздно исправить. Подоляк заявил, что агрессорка Россия должна быть изолирована от цивилизованного мира за геноцид, который она делает в Украине.

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