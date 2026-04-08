Украина возвращается в Сирию: о чем договорились стороны
Украина и Сирия договорились возобновить работу посольств и расширить сотрудничество. В настоящее время продолжается практическая подготовка.
Украина и Сирия договорились возобновить полноценные дипломатические отношения и открыть посольства в Киеве и Дамаске.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга в МИД, передает корреспондентка ТСН.ua Елена Чернякова.
Стороны согласовали открытие дипломатических представительств в столицах двух стран. Украина уже получила официальное согласие Сирии на запуск посольства в Дамаске еще в начале 2026 года.
"Мы договорились об открытии и возобновлении работы посольств Украины и Сирии в Дамаске и Киеве", - сообщили во время брифинга.
В настоящее время продолжается практическая подготовка: формируется штат, ищут помещение и реализуется план запуска дипучреждения.
Сирийская сторона, в свою очередь, подтвердила готовность в ближайшее время открыть посольство в Киеве.
"Открытие взаимных дипломатических учреждений обозначит новый этап развития отношений с Сирией", - отметили в МИД.
Отдельно во время переговоров обсудили трехсторонний формат Украина-Сирия-Турция, который может стать важной площадкой для сотрудничества.
"Этот формат имеет значительный потенциал для обеспечения стабильности между Черным и Средиземным морями", - подчеркнули дипломаты.
По их словам, такой треугольник может стать важной связью между Европой, Черноморским регионом и Ближним Востоком.
После возобновления диалога между Украиной и Сирией объемы торговли между странами уже выросли в девять раз. Стороны также обсудили развитие морских маршрутов, сотрудничество в области безопасности и продовольственную инициативу «Зерно из Украины».
Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский совершил официальный визит в Сирию, чтобы встретиться с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа.