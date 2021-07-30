Украина впервые в истории получила Стратегию внешнеполитической деятельности - Кулеба

В документе определены шесть приоритетных направлений внешнеполитической деятельности.

Украина впервые в истории получила Стратегию внешнеполитической деятельности. Такое решение Совет национальной безопасности и обороны принял сегодня на заседании. Документ был разработан по поручению Президента Украины.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу, 30 июля.

"Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности. Предыдущие 30 лет внешняя политика, конечно, тоже существовала, но из-за отсутствия стратегического продуманного подхода мы имели колебания, прыжки из стороны в сторону и недостаточную эффективность работы на ряде направлений. Благодаря принятию этой Стратегии, сегодня мы сможем эти проблемы устранить. Президент Украины ставил такую задачу — разработать Стратегию, сделать ее предметной, а не "водянистой", и мы этого результата достигли ", — отметил он.

По словам министра, в документе четко определена цель внешней политики: утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Документ определяет 6 приоритетных направлений внешней политики:

обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины; противодействие агрессивной политике Российской Федерации; курс на членство в ЕС и НАТО продвижения украинского экспорта и привлечения инвестиций защита прав и интересов граждан Украины за рубежом продвижение позитивного имиджа Украины в мире

Стратегия содержит 254 пунктов. Ее содержание можно систематизировать по трем основным темам:

Украина — активный участник международной политики; Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира; Украина — это страна новых экономических возможностей.

"Эти три принципа будут заложены в каждый шаг, который мы будем осуществлять на внешней арене", — резюмировал Кулеба.

Напомним:

Новости мира: Кулеба призвал западных партнеров не дать России заморозить Нормандский формат

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку