Украина впервые в истории получила Стратегию внешнеполитической деятельности - Кулеба

В документе определены шесть приоритетных направлений внешнеполитической деятельности.
Украина впервые в истории получила Стратегию внешнеполитической деятельности. Такое решение Совет национальной безопасности и обороны принял сегодня на заседании. Документ был разработан по поручению Президента Украины.
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу, 30 июля.
"Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности. Предыдущие 30 лет внешняя политика, конечно, тоже существовала, но из-за отсутствия стратегического продуманного подхода мы имели колебания, прыжки из стороны в сторону и недостаточную эффективность работы на ряде направлений. Благодаря принятию этой Стратегии, сегодня мы сможем эти проблемы устранить. Президент Украины ставил такую задачу — разработать Стратегию, сделать ее предметной, а не "водянистой", и мы этого результата достигли ", — отметил он.
По словам министра, в документе четко определена цель внешней политики: утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Документ определяет 6 приоритетных направлений внешней политики:
- обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;
- противодействие агрессивной политике Российской Федерации;
- курс на членство в ЕС и НАТО
- продвижения украинского экспорта и привлечения инвестиций
- защита прав и интересов граждан Украины за рубежом
- продвижение позитивного имиджа Украины в мире
Стратегия содержит 254 пунктов. Ее содержание можно систематизировать по трем основным темам:
- Украина — активный участник международной политики;
- Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира;
- Украина — это страна новых экономических возможностей.
"Эти три принципа будут заложены в каждый шаг, который мы будем осуществлять на внешней арене", — резюмировал Кулеба.
Напомним:
- Ранее Кулеба сообщил, сколько государств приедет в Киев на "Крымскую платформу".
- А также заявил, что даже после объявления немецко-американского соглашения по "Северному потоку-2", история с российским газопроводом "не закончилась".