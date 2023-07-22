Украина вписывает новую страницу в историю Европы – Урсула фон дер Ляен

История объединенной Европы, возникшей из пепла Второй мировой войны, формировалась на основе свободы, демократии и равенства всех перед законом, и сейчас Украина вписывает новую страницу в эту историю Европы.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, — пишет Укринформ.

«История нашего Европейского Союза является историей демократий, молодых и зрелых, которые становятся сильнее вместе. Это история Германии и Италии, возродившихся после войны. Это история Испании, Португалии и Греции по пути от диктатуры к демократии. Это история демократического ренессанса после падения «железного занавеса». И следующая страница этой истории пишется сегодня – в Украине, Молдове и Грузии, а также на Западных Балканах», — отметила глава Еврокомиссии.

По ее словам, Европа стремится к устойчивому и длительному миру на основе принципов Хартии ООН, которые являются универсальными для всех государств мира. Именно эти принципы нарушила Россия, которая ворвалась в Украину и снова принесла войну на европейский континент, подчеркнула фон дер Ляен.

«Россия не только совершила невыразимые преступления, стирая города, изымая детей из семей, совершая хладнокровные убийства мирного населения. Эта война также против всех основ, на которых строятся Объединенные Нации. Она поражает саму идею мирового порядка, основанного на международном праве, где все суверенные страны обладают равными правами, и все страны должны воздерживаться от использования силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Это слова, содержащиеся в Хартии ООН. Именно поэтому Европа будет стоять рядом с Украиной так долго, сколько это будет необходимо», — добавила она.

Украина воюет не только за свою свободу. Украина воюет за свободу каждой страны и именно такая свобода является основополагающим принципом Хартии ООН.

«Народ Украины хочет мира больше любого в мире. Но продолжительный мир может быть построен только на основе международного права. Должна быть независимая Украина, в пределах ее международно признанных границ, где будет обеспечена ответственность за военные преступления, где будут предоставлены гарантии безопасности, чтобы украинцы были свободны от страха. Именно это положено в основу мирной формулы Президента Зеленского. Каждый из десяти пунктов базируется на Хартии ООН и на резолюциях ООН. Хартия должна быть начальным пунктом для любых переговоров о справедливом и продолжительном мире», — подчеркнула глава Европейской комиссии.

Есть еще одна причина, по которой война Украины против российской агрессии демонстрирует глубокую взаимосвязь между миром и верховенством права.

«Украинцы сделали четкий выбор в пользу главенства права и демократии. Они желают присоединиться к Европейскому Союзу. Это означает глубокие и структурные реформы – от независимости судов до борьбы с коррупцией, от соблюдения прав меньшинств до свободы печати. Впечатляет, как быстро и преданно Украина имплементирует эти реформы, несмотря на войну», — подытожила фон дер Ляен.

Напомним, утром 9 мая фон дер Ляен прибыла поездом в Киев, чтобы вместе с украинцами отпраздновать День Европы.