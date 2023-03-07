Украина вступит в НАТО, но сначала нужно пережить войну — президент Европейской народной партии

В ЕС считают, что Украина обязательно вступит в НАТО, однако для этого необходимо достичь мира.

Президент Европейской народной партии, главного межпартийного объединения в Евросоюзе, Манфред Вебер считает вступление Украины в НАТО одним из условий архитектуры безопасности в Европе. Однако, по его словам, это будет возможно только после завершения войны.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Вебер заявил, что решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, на котором Украине отказали в ПДЧ, было ошибкой, и, в конце концов, эту ошибку придется исправлять.

"Если сейчас мы пригласили в НАТО Финляндию и Швецию – то для меня фундаментально ясно, что Украина имеет ровно то же право! В Финляндии около 1400 километров границы с Россией, поэтому извините, но теперь уже никто не может говорить, что вступление Украины "приблизит НАТО к России". Но очевидно, что Украина должна пережить войну для того, чтобы вступить в НАТО", — сказал лидер Европейской народной партии.

Вебер добавил, что совершенно ясно "и наши украинские друзья это знают, что для расширения НАТО нам нужен мир".

"Государства в войне не могут присоединиться к НАТО. Однако я не представляю себе долгосрочную архитектуру безопасности в Европе, при которой Украина не была бы членом НАТО", — сказал политик.

Вебер подчеркнул, что одним из критериев вступления в НАТО является укрепление государством безопасности Альянса, и Украина уже сегодня это делает. Кроме того, по его словам, соответствие Украины ценностям Альянса более чем очевидно.

"Украина демонстрирует это буквально каждый день, сдерживая ужасную российскую машину войны. Вы доказали свою безопасность", — сказал он.

Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак считает, что Украина может вступить в НАТО раньше, чем в Европейский Союз. По его словам, Украина является лучшим имиджмейкером Североатлантического альянса и "сегодня все понимают, что шансов в войне с НАТО у России нет".

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