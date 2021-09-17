Украина введет санкции за проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе

Украина введет санкции за проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе

РФ не имеет права проводить выборы на оккупированных территориях, поэтому участники этого процесса будут под санкциями Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции за проведение выборов в Государственную думу РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Об этом он сказал на брифинге СНБО в пятницу, 17 сентября.

"Подавляющее большинство санкций касается вопроса, который сегодня есть на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей — это "выборы" в так называемую Государственную думу РФ. Мы уверены, что на этих территориях РФ не вправе проводить выборы. Поэтому все участники этого процесса — члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты, наблюдатели, которые являются официальными лицами на этих выборах — они будут под санкциями нашей страны", — заявил Данилов.

По его словам, на заседании СНБО сегодня отработали первый список лиц, которые попадут под ограничения. Санкции должен ввести в действие президент своим указом. Они коснутся 53 членов территориальных избирательных комиссий и 33 кандидатов в Госдуму.

Данилов также обратился к иностранцам, которые собираются участвовать в выборах на оккупированных Россией украинских территориях.

"Мы имеем желание предупредить всех иностранных граждан, желающих участвовать в этом фарсе на территории Донецкой и Луганской области и на территории Крыма. Если они там появятся в качестве официальных наблюдателей на выборах, независимо от того, будут ли они сенаторами, будут другими должностными лицами, мы предупреждаем, они обязательно будут под санкциями нашей страны", — отметил секретарь СНБО.

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