Украина ввела санкции за вывоз исторических ценностей: Зеленский подписал указы

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 февраля, подписал указы о введении новых санкций против ряда физических лиц и компаний, ведущих незаконную деятельность на временно оккупированных территориях нашего государства.

Соответствующие нормативные документы №67/2025 и №68/2025 уже опубликованы на правительственном портале.

Этими указами закрепляется вчерашнее решение СНБО о санкциях. В частности, в санкционный список попали несколько юридических лиц:

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический"" (Российская Федерация).

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник".

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центральный музей Тавриды".

Теперь всем этим учреждениям Украина на 10 лет заблокировала активы, ограничила торговые операции и остановила выполнение экономических и финансовых обязательств. Также подсанкционные юридические лица не могут участвовать в приватизации или аренде госимущества Украины.

Санкционные списки также пополнились именами 55 физических лиц, среди которых:

Михаил Пиотровский – советский и российский историк-востоковед;

Сергей Обривалин – первый заместитель министра культуры РФ;

Роман Рыбало – глава департамента охраны культурного наследия Минкульта РФ.

Санкции в отношении физических лиц предусматривают запрет любых финансовых и юридических операций, лишение государственных наград и других знаков отличия, а также ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок и аннулирование официальных визитов и переговоров.

Напомним, Украина внедряет три новых пакета санкций против России. Они будут касаться "теневого флота", помогающего обходить нефтяные ограничения, а также российских пропагандистов и лиц, причастных к похищению украинских культурных ценностей.

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