Украина ввела санкции за вывоз исторических ценностей: Зеленский подписал указы

Указами президента вступает в силу решение СНБО о расширении санкционного списка.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 февраля, подписал указы о введении новых санкций против ряда физических лиц и компаний, ведущих незаконную деятельность на временно оккупированных территориях нашего государства.
Соответствующие нормативные документы №67/2025 и №68/2025 уже опубликованы на правительственном портале.
Этими указами закрепляется вчерашнее решение СНБО о санкциях. В частности, в санкционный список попали несколько юридических лиц:
- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический"" (Российская Федерация).
- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник".
- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центральный музей Тавриды".
Теперь всем этим учреждениям Украина на 10 лет заблокировала активы, ограничила торговые операции и остановила выполнение экономических и финансовых обязательств. Также подсанкционные юридические лица не могут участвовать в приватизации или аренде госимущества Украины.
Санкционные списки также пополнились именами 55 физических лиц, среди которых:
- Михаил Пиотровский – советский и российский историк-востоковед;
- Сергей Обривалин – первый заместитель министра культуры РФ;
- Роман Рыбало – глава департамента охраны культурного наследия Минкульта РФ.
Санкции в отношении физических лиц предусматривают запрет любых финансовых и юридических операций, лишение государственных наград и других знаков отличия, а также ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок и аннулирование официальных визитов и переговоров.
Напомним, Украина внедряет три новых пакета санкций против России. Они будут касаться "теневого флота", помогающего обходить нефтяные ограничения, а также российских пропагандистов и лиц, причастных к похищению украинских культурных ценностей.
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