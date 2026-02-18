Украина ввела санкции против Лукашенко: что известно

Александр Лукашенко. / © Getty Images

В среду, 18 февраля, Украина применила пакет санкций против белорусского диктатора Александра Лукашенко. Киев будет работать с партнерами, «чтобы это имело глобальный эффект».

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Александр Лукашенко уже давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить санкции мира за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое участие в масштабировании и затягивании войны», — подчеркнул глава государства.

Зеленский акцентировал внимание на том, что во второй половине 2025-го РФ развернула на территории Беларуси систему ретрансляторов для управления ударными БпЛА. Именно это увеличило возможности оккупационной армии наносить удары по северным областям Украины — от Киевщины до Волыни.

«Часть ударов, в том числе по энергетическим объектам и железной дороге в наших регионах, россияне не смогли бы нанести без такой помощи Белоруссии», — подчеркнул украинский президент.

Кроме того, более трех тысяч предприятий Беларуси «поставлены на службу войне» РФ: поставляют технику, оборудование и компоненты, отнесенные к категории критически важных. В частности, для производства ракет.

По словам Зеленского, продолжается и развитие инфраструктуры для размещения на территории Беларуси ракет средней дальности — «Орешника». Это, подчеркнул глава государства, «является очевидной угрозой не только украинцам, но и всем европейцам».

«Александр Лукашенко не только предоставил территорию Беларуси для „Орешника“. В прошлом году предприятия страны снабжали России критические узлы, компоненты и механическую базу для этого оружия. Это продолжается в 2026-м», — добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у беларуского народа сейчас меньше прав, чем белый шпиц их самопровозглашенного «президента» Александра Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что в 2020-м у беларусов был шанс изменить ситуацию, но их поддержка тогда «была недостаточной».