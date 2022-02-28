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Украина ввела временный безвиз для иностранцев, желающих вступить в легион обороны

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Украина ввела временный безвиз для иностранцев, желающих вступить в легион обороны

Associated Press

Безвиз не распространяется на россиян.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины от 1 марта 2022 года.

Соответствующий указ №82/2022 от 28 февраля опубликован на сайте президента.

"В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины постановляю ввести с 1 марта 2022 года временно – на период действия военного положения до принятия президентом Украины соответствующего решения – безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором", – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня публикации.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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