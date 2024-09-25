Украина выбрала посредника для переговоров с Россией: Politico назвало его имя

Украина надеется на Индию в процессе переговоров с Россией. В частности, якобы премьер-министр страны Нарендру Моди был избран посредником для переговоров с Кремлем.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

По словам источника, Нью-Дели является для Киева "большой надеждой" на достижение мирного соглашения и "идеальным посредником" в отношениях с Москвой. Чиновник подтвердил, что во время летних переговоров с Моди дал понять, что Украине придется пойти на компромиссы. Однако они не должны включать отказ от территорий в пользу РФ.

Индия – идеальный посредник

Politico пишет, что украинские власти резко отреагировали на объятия Моди с российским "фюрером" Владимиром Путиным во время его визита в Москву. Впрочем, Киев все чаще рассматривает Индию как идеального посредника в переговорах с Кремлем, потому что якобы за короткое время индийскому премьеру удалось добиться "больших успехов" в этом вопросе.

Украинские чиновники выразили надежду, что Индия примет активное участие в разработке мирной формулы, поскольку эта страна может оказать значительное влияние на ход событий в мире.

"Я могу сказать, что Индия является надежным партнером для Украины. Это глобальная сила, которая может влиять на динамику и ход событий в мире. Мы хотим видеть участие Индии в процессе формулы мира, поскольку Индия может изменить ситуацию", — сказал в комментарии Politico представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Отношение Индии к агрессии РФ

Politico пишет, что Нью-Дели воздерживается от осуждения российской агрессии, но выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Якобы поэтому Индия может быть "единственным глобальным игроком", способным вести переговоры как с Москвой, так и с Киевом.

"Отношения между Вашингтоном и Москвой находятся в состоянии глубокой заморозки. Попытки таких стран, как Саудовская Аравия, сыграть роль миротворца провалились, тогда как Китай обвиняют в активной помощи Москве в военных действиях, а Зеленский лишь в этом месяце раскритиковал правительство Бразилии за то, что он стал "пророссийским", – пишут авторы издания.

Напомним, ранее в Индии ответили, имеют ли мирный план для Украины. Нью-Дели отмечает, что постоянно общается с Киевом и Москвой, передавая информацию от одной стороны другой.

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