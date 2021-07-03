Украина выходит из соглашения с СНГ по защите прав потребителей

Официальное расторжение документа состоится 4 июля.

В воскресенье, 4 июля, Украина выйдет из очередного соглашения с Содружеством Независимых Государств (СНГ). Этот документ касается защиты прав потребителей.

"Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, совершенной 25 января 2000 года в г. Москве и ратифицированной законом от 7 марта 2002 года", — говорится законе Украины №1551-IX, который президент Владимир Зеленский подписал 15 июня 2021-го.

Напомним, Украина еще с 2014 года постепенно выходит из соглашений с СНГ, которым, по сути, руководит Россия. Тогда же Киев перестал платить взносы. В феврале 2021-го Украина вышла из двух соглашений о едином воздушного пространстве и его использовании. А в июне Кабмин денонсировал соглашение о сотрудничестве в области туризма.

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