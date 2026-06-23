"Украина выходит победительницей": экс-глава МИД Польши разнес власть за скандал с орденом для Зеленского

Экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович / © Associated Press

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Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла стало стратегической ошибкой. Этот шаг лишь ослабил позицию Варшавы на международной арене.

Такое мнение экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович выразил в эфире Polsat News.

Бывший министр заявил, что Варшава проиграла дипломатическое противостояние с Киевом из-за решения Навроцкого. По словам Чапутовича, действия польского лидера были ошибочными и не принесли никакого результата.

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«Президент Навроцкий принимает неправильные меры. Прежде всего, это просто неэффективно, потому что, конечно, нужно требовать уважения нашей памяти о жертвах на Волыни. Оказалось, что он принял эти меры, отобрал орден, и это везде комментируют и критикуют. Но ничто не указывает на то, что Украина изменит это название (для военного подразделения „имени героев УПА“ — ред.). Другими словами, мы не выиграли этот обмен ударами«, — высказался экс-глава МИД Польши.

Комментируя значительную поддержку решения Навроцкого среди поляков, которую демонстрируют социологические опросы, дипломат отметил, что общество не всегда осознает все международные обстоятельства.

«Общественное мнение не всегда понимает обстоятельства (в международной политике — ред.), а они такие, что наша позиция очень ослабла«, — отметил Чапутович.

По его мнению, этот конфликт ослабил международные позиции Польши и может повлиять на ее роль в процессах, связанных с Украиной.

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«Я говорю о снижении значимости Польши. К нам будут относиться с подозрением. (…) Нас не будут приглашать к участию в различных решениях, которые будут приниматься в отношении Украины. Наш статус, международная позиция Польши существенно снизились, и после этого поступка они снизятся еще больше», — пояснил дипломат.

Чапутович убежден, что Польша больше не воспринимается как государство, готовое внести весомый вклад в поддержку Украины.

Также он отметил, что западные партнеры рассматривают Варшаву как сторону, усложняющую достижение договоренностей.

«Думаю, что и это оскорбление в адрес президента Зеленского, безусловно, не будет способствовать тому, чтобы Украина боролась за место Польши за столом (переговоров — ред.). Это ведь был очень недружественный жест«, — заметил экс-министр.

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В то же время, он отметил, что присвоение украинскому подразделению имени «героев УПА» было неприемлемым для Польши.

«Это очень болезненно для Польши. Ведь эти преступления геноцида на Волыни действительно имели место», — сказал Чапутович.

По его убеждению, в этой ситуации Польша должна была прибегнуть к другим дипломатическим механизмам, а не к лишению наград.

«Это могла быть очень серьезная дипломатическая нота, это мог быть вызов посла, а даже резолюция Сейма, но не что-то из другой категории, что-то, что касается вопросов достоинства, то есть лишения ордена», — пояснил экс-глава МИД.

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Подытоживая, Чапутович заявил, что в этой ситуации Украина получила дипломатическое преимущество.

«Украина выходит победительницей, потому что сохранила смену названия. Она вернула ордена — не только президент Зеленский, но и высшие должностные лица администрации — и поставила нас в затруднительное положение», — резюмировал дипломат.

Отдельно он обратил внимание на неопределенность участия Зеленского в конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться в Гданьске.

«Если Зеленский не приедет, это будет унижением для польского государства», — сказал экс-министр.

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