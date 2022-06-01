Украина выиграет, а Путин ничего не получит за свою агрессию – Столтенберг

Украина выиграет, а Путин ничего не получит за свою агрессию – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 1 июня заявил, что объявленная президентом США Джо Байденом помощь для Украины поможет ей выиграть войну. В то же время президент России Владимир Путин не получит ничего за свою агрессию.

В то же время генсек НАТО отметил недопущение эскалации на восточном фланге Альянса.

Об этом Столтенберг сказал на совместном с госсекретарем США Энтони Блинкеном брифинге по поводу новой военной помощи для Украины 1 июня.

"Этим утром президент Байден заявил о новом пакете помощи. Это еще одна демонстрация лидерской ведущей роли США. Эта помощь обеспечит то, что Украина выиграет, а Путин не получит выигрыш за свою агрессию", — сказал Столтенберг.

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"С другой стороны, мы должны не допустить эскалации конфликта на восточном фланге НАТО. Мы должны обеспечить, чтобы не было никаких ошибок, чтобы была проведена защита всех союзников", — добавил генсек Альянса.

Напомним, Байден рассказал, как в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе против России. В частности, США и дальше будут предоставлять Украине современное вооружение и укреплять восточный фланг НАТО.

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