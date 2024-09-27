Украина выиграет эту войну: Байден заявил о непоколебимой поддержке США

Президенты Украины и США обсудили ужесточение позиций ВСУ на поле боя.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина выиграет войну с российскими агрессорами, а США будут продолжать поддерживать ее на каждом шагу этого пути.

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Об этом говорится в сообщении на официальной странице Джо Байдена в Facebook.

Он заявил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским стороны обсудили ужесточение позиций Украины на поле боя.

"Сегодня мы с Президентом Зеленским вновь обсудили усиление позиций Украины на поле боя и помощь в восстановлении Украины, которая станет сильнее, чем раньше", — заявил Байден.

Кроме того, Байден отметил, что США будут продолжать поддерживать Украину в ее стремлении оградиться от российских захватчиков.

"Две вещи очевидны: Украина выиграет эту войну и США будут продолжать поддерживать ее на каждом шагу этого пути", – заявил презент США.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский в США ознакомил сенаторов от обеих партий с Планом победы.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский сообщил, какой именно помощь Украина ожидает от партнеров.

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